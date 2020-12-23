В рамках Владимирского инвестиционного конгресса VIC-2020 подписано соглашение об условиях осуществления инвестиций в строительство завода по выпуску плит МДФ в Собинском районе.

В рамках Владимирского инвестиционного конгрессаVIC-2020 подписано соглашение об условиях осуществления инвестиций в строительство завода по выпуску плит МДФ в Собинском районе.С компанией «Лузалес» у региона было заключено рамочное соглашение о сотрудничестве. В течение двух недель шёл подбор площадки для размещения производства. Из представленных вариантов инвестор выбрал место в Собинском районе.«Завод будет строиться с нуля. Полный запуск комплекса намечен на 2024 год. По предварительным расчётам, в проект планируется вложить от 5 млрд рублей. Будет создано около 400 рабочих мест», – уточнил первый заместитель губернатора Александр Ремига.«Лузалес» – один из крупнейших лесопереработчиков страны. Базируется компания в республике Коми, где производится лесозаготовка. Переработке подвергается до 100 процентов сырья.