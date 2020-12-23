Корректировки подготовила администрация Владимирской области.

Администрация Владимирской области подготовила поправки в закон о приватизации госимущества региона. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Прогнозные планы предлагается утверждать не законом, а постановлением ЗакСобрания.Также в Белом доме хотят, чтобы законодательная и исполнительная власти сообща рассматривали предложения о корректировке плана приватизации.Ряд поправок имеют технический характер и направлены на уточнение процедурных моментов.