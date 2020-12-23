Более трехсотпятидесяти детских новогодних желаний в этом году исполнил Благотворительный Фонд "Продобро"

Более трехсотпятидесяти детских новогодних желаний в этом году исполнил Благотворительный Фонд "Продобро" под руководством депутата Заксобрания Алексея Говырина. Какое новогоднее чудо создали для многодетной семьи Куприяновых подробнее в репортаже Юлии Шуваловой.Машинка с радиоуправлением - мечта любого мальчишки. И у Кирилла Куприянова она сбылась. Теперь, взяв пульт, он может стать водителем и отправиться в путешествие по улицам города. Новогодние желания исполнились и у его двух сестер- в подарок они получили куклы, а старший Антон построит целый лего-город. По словам многодетной мамы, поздравление благотворительного фонда "Продобро" - настоящее предновогоднее чудо.Мария Куприянова,многодетная мать:- Мы хотим выразить особую фонду Алексея Говырина за заботу о многодетных семьях. Прекрасные подарки дети очень рады. Спасибо большое.Очень неожиданно.Акция "Елка желаний" в этом году стала областной. Письма от детей приходили из Коврова, Владимира, КамешкОва, Мурома и Гусь-Хрустального.Алексей Говырин, депутат Заксобрания Владимирской области, председатель попечительного совета БФ "Продобро":- В этом году дарит более 300 подарков детям из малообеспеченных и многодетных семей. Это все то, что дети заказывали. Дети писали письма со своими желаниями и вот мы их исполняем.В этом году исполнились заветные желания воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, учеников православной гимназии, школы-интерната для глухих, слабослышащих детей.Марина Фомина, заведующая отделением организационной методической работы "Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних":- Неоднократно благотворительный фонд "Продобро" организовывал благотворительные акции для наших семей. Среди подарков для семей оказываются и сладкие новогодние подарки, развивающие игры и пособия для детей, спортивные игры. Все то, что помогает сделать праздник для детей по-настоящему сказочным.Благотворительный фонд продолжит свою работу и после новогодних праздников. А главное пожелание его организаторов - сделать так , чтобы даже в самые трудные минуты дети верили в добро.Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести Владимир"