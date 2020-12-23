На два меньше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 17 134. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 44 заболевших за сутки). На втором месте Гусь-Хрустальный (21 новый КОВИД-носитель).

На два меньше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 17 134. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 44 заболевших за сутки). На втором месте Гусь-Хрустальный (21 новый КОВИД-носитель). Третье место антирейтинга у Мурома (18 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 3 361 случай ( + 44) Гусь-Хрустальный –