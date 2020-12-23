Во Владимирской области за сутки 23 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 184 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 23 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 184 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.44 случая во Владимире,21 - в Гусь-Хрустальном районе,18 - в округе Муром,14 - в Ковровскомрайоне11 - в Юрьев-Польскомрайоне10 - в Вязниковскомрайоне8 - в Александровскомрайоне8 - в Собинскомрайоне7 - в Гороховецкомрайоне7 - в Камешковскомрайоне7 - в Суздальскомрайоне6 - в Кольчугинскомрайоне6 - в Киржачскомрайоне6 - в Петушинскомрайоне4 - в Меленковскомрайоне3 - в г. Радужныйрайоне3 - в Селивановскомрайоне1 - в СудогодскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 17 134 случая заболевания.3361 случай во Владимире,2259 - в Гусь-Хрустальномрайоне1935 - в о. Муром,1315 - в Ковровскомрайоне1134 - в Александровскомрайоне1085 - в Петушинскомрайоне863 - в Вязниковскомрайоне795 - в Юрьев-Польскомрайоне633 - в Кольчугинскомрайоне613 - в Собинскомрайоне554 - в Суздальскомрайоне490 - в Гороховецкомрайоне472 - в Меленковскомрайоне403 - в Селивановскомрайоне394 - в Камешковскомрайоне348 - в Киржачскомрайоне244 - в Судогодскомрайоне236 - в г. Радужном.