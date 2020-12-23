Во Владимирской области за сутки 23 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 184 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 23 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 184 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.(44 сл. в г. Владимире, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 18 сл. в Муромском, 14 сл. в Ковровском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Собинском, 7 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Камешковском, 7 сл. в Суздальском, 6 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Петушинском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Селивановском, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 17 134 случая заболевания (3361 сл. в г. Владимире, 2259 сл. в Гусь-Хрустальном, 1935 сл. о. Муром, 1315 сл. в Ковровском, 1134 сл. в Александровском, 1085 сл. в Петушинском, 863 сл. в Вязниковском, 795 сл. в Юрьев-Польском, 633 сл. в Кольчугинском, 613 сл. в Собинском, 554 сл. в Суздальском, 490 сл. в Гороховецком, 472 сл. в Меленковском, 403 сл. в Селивановском, 394 сл. в Камешковском, 348 сл. в Киржачском, 244 сл. в Судогодском, 236 сл. в г. Радужном)