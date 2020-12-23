Наблюдательный совет банка ВТБ под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко утвердил Долгосрочную программу развития Банка ВТБ на 2020-2023 годы.

Наблюдательный совет банка ВТБ под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко утвердил Долгосрочную программу развития Банка ВТБ на 2020-2023 годы.Среди приоритетных целей развития банка закреплены: достижение и сохранение ведущих позиций в финансировании и привлечении инвестиций в инфраструктуру, повышение доступности жилья, развитие рынка зеленого финансирования и цифровых технологий. Программа ВТБ соответствует основным национальным целям развития Российской Федерации.Для повышения доступности жилья и уровня жизни граждан банк активно развивает ипотеку, являясь одним из лидеров с рыночной долей более 22%. ВТБ - стратегический партнер крупнейших застройщиков России. Банк реализует проект жилищной платформы, которая позволяет упростить и создать полностью цифровой клиентский путь от поиска квартиры до закрытия сделки.ВТБ финансирует создание транспортной инфраструктуры. В частности, банк выступил одним из крупнейших инвесторов в автодорожных концессиях – в портфеле ВТБ более 10 проектов, в т.ч. платные дороги (7 и 8 участки М-11 Москва – Санкт-Петербург, магистраль Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге и др.). ВТБ участвует в финансировании строительства больниц и госпиталей. При участии банка построены медицинские учреждения в Самаре, Тюмени, Уфе, Новосибирске и Москве.ВТБ запустил целый ряд инициатив, направленных на развитие зеленого финансирования. Так, например, выступил организатором размещений зеленых облигаций для РЖД. Группа ВТБ развивает энергосервисный факторинг, участвует в кредитовании экологических проектов, включая возобновляемую энергетику.ВТБ – один из самых активных участников всех государственных программ по поддержке и кредитованию малого и среднего бизнеса.Особое внимание банк уделяет своей цифровой трансформации. Пандемия привела к тому, что все больше клиентов, как физических, так и юридических лиц стали использовать финансовые онлайн-сервисы. Банк провел масштабную модернизацию существующих и создал новые IT-платформы, запустил серию новых продуктов и сервисов, предоставил своим пользователям еще больше возможностей в цифровой сфере. В прошлом году банк в 4 раза сократил время вывода на рынок новых технологических продуктов, поставляя изменения в IT-продукты и сервисы каждые 2 недели. Кроме того, ВТБ существенно увеличил надежность и скорость операций. Так, банку в прошлом году удалось сократить на 60% количество инцидентов и на 70% увеличить скорость их устранения.Реализация стратегии в сфере цифровых технологий не только делает обслуживание клиентов более быстрым и безопасным, но и снижает издержки банка. Только применение искусственного интеллекта в 2020 году уже позволило банку показать экономию в размере 1,2 млрд рублей (137 моделей используются в бизнес-процессах всех глобальных бизнес-линий).Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: «Наша главная цель – забота о клиенте, решение его насущных задач и предоставление максимально удобных и полезных сервисов и услуг. Эти же задачи закреплены и в национальных целях. Задачи, стоящие перед ВТБ и Россией, полностью совпадают, и мы рады, что развивая ВТБ мы способствуем росту благосостояния каждого жителя нашей страны».