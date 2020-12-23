Местный житель, угрожая кассиру расправой, похитил товар из сетевого магазина.

9 декабря в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратились представители одного из сетевых магазинов, сообщившие о хищении продукции из торгового зала.Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции работники рассказали, что в магазин вошел неизвестный мужчина и потребовал отдать ему спиртное. В случае отказа злоумышленник, демонстрируя молоток, угрожал кассиру расправой. Восприняв угрозу реально, продавцы позволили мужчине забрать спиртное из торгового зала, после чего он скрылся.Работники магазина смогли описать приметы злоумышленника.Подозреваемый в совершении противоправных действий был задержан в этот же день в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался местный житель 1995 года рождения.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ (грабеж) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.