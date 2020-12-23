Путёвки в санаторий продолжит добиваться уже в Новом году. Речь об инвалиде Александре Воронове, который судится с региональным отделением Фонда социального страхования. Напомним, почти 30

Путёвки в санаторий продолжит добиваться уже в Новом году. Речь об инвалиде Александре Воронове, который судится с региональным отделением Фонда социального страхования. Напомним, почти 30 лет мужчина прикован к инвалидному креслу. По индивидуальной программе реабилитации, рассказывает Александр, ему положено 42 дня санаторно-курортного лечения. Однако вместо этого уже в который раз ему дают путёвку на 24.