Школа-искусств мастерская и учебный класс. Гусевской художник Евгений Вагин одновременно с творчеством занимается воспитанием будущих живописцев и графиков.

Школа-искусств мастерская и учебный класс. Гусевской художник Евгений Вагин одновременно с творчеством занимается воспитанием будущих живописцев и графиков.Эту лестницу Евгений Вагин называет дорогой к искусству. Его мастерская Евгения - на последнем этаже гусевского Дома культуры . Здесь он учит не столько рисовать , сколько замечать и чувствовать.35-летний преподаватель умеет обычный урок превратить в увлекательное путешествие. Самые интересные занятия - на пленэре.Евгений Вагин, член Владимирского отделения Союза художников России, преподаватель школы искусств имени М.А. Балакирева г. Гусь-Хрустального:- Мы делаем такие пленэры летом в основном. У нас есть здесь места живописные. На озеро ходим, Музей хрусталя пишем.Именно в историко-художественном музее руководство школы искусств разглядело будущего педагога. На персональной выставке Евгения.Лана Грязнова, замдиректора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств имени Балакирева М.А. г. Гусь-Хрустального:- Пригласили его на мастер-класс, затем пригласили его в жюри школьного конкурса и так потихонечку-потихонечку привлекли его в наш коллектив, и я очень рада этому обстоятельству. Уровень подготовки детей по предметам: живопись, рисунок и композиция очень сильно возрос. В областных конкурсах ребята стали занимать призовые места на конкурсах.У Евгения Вагина достаточно времени и на собственное творчество. Его выставки проходят и во Владимире , где он учился на худграфе, и в Гусь-Хрустальном, где сейчас живет. Вагин любит путешествовать, на одном месте его не застанешь.Евгений Вагин, член Владимирского отделения Союза художников России, преподаватель школы искусств имени М.А. Балакирева г. Гусь-Хрустального:- Неинтересно одно и тоже , например, какую-то Среднюю полосу нашу писать, потом на море, потом как-то все равно тоже неинтересно , хочется на Север куда-нибудь суровый что-нибудь. Всегда нужно разнообразить палитру.В его палитре зимний Плёс и летний Крым, пейзажи Средней Полосы и юга России, но художник верен Владимиру. Вместе с мольбертом его часто можно увидеть на старинных улочках областного центра.Евгений Вагин, член Владимирского отделения Союза художников России, преподаватель школы искусств имени М.А. Балакирева г. Гусь-Хрустального:- Часто пишу за Золотыми воротами спуск вниз. Там такие домики старенькие и они самое интересное ассоциируются у меня со старым Владимиром, потому что эти домики уходят. Сайдингом отделывают, окна вставляют и вся старина уходит. А здесь на этот домик посмотришь у него своя история. Жизнь какая-то, в нём люди росли, дети рождались. И вот эту историю хочется передать.И настроение. Оно в работах молодого художника приподнятое, радостное. Зрители с выставок Евгения Вагина уходят с зарядом положительной энергетики.Вера Куликова , Александр Чунаев. Вести -Вадимир