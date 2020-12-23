Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено собственникам.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).Предварительным следствием установлено, что в октябре текущего года обвиняемая, находясь в гостях у своей знакомой, обратила внимание на телефон, который лежал на столе. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка вышла из комнаты, обвиняемая забрала гаджет и спрятала в карман куртки, после чего ушла из квартиры. Похищенное имущество фигурантка продала.Материальный ущерб, причиненный собственнице, составил 13 000 рублей. Злоумышленница была задержана и созналась в содеянном. Похищенный телефон полицейские изъяли и вернули владелице.По обвинению в совершении аналогичного преступления перед судом предстанет 36-летний житель города Петушки.По версии следствия, в августе текущего года фигурант, находясь в Костерево, увидел, как из сумки прохожего, находившегося в состоянии опьянения, выпал мобильный телефон. Возвращать гаджет владельцу обвиняемый не стал. После безуспешных попыток продать чужое имущество, фигурант оставил его для личного пользования. Ущерб, причиненный владельцу, составил 8 500 рублей.Впоследствии местонахождение злоумышленника было установлено, телефон был изъят и возвращен законному владельцу.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.