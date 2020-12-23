Ради восстановления популяции. Сейчас в регионе около двухсот особей зубров, хотя 30 лет назад они были полностью истреблены. Транспортировать животных Национальному парку помогли в компании "Транснефть Волга".

Сейчас в регионе около двухсот особей зубров, хотя 30 лет назад они были полностью истреблены. Транспортировать животных Национальному парку помогли в компании "Транснефть Волга".Степенные, терпеливые, благородные. Зубры достойны уважения не только из-за размеров - говорят сотрудники национального парка "Мещера". Уже около 30 лет в парке действует программа по восстановлению популяции краснокнижных "быков". На территории муромского заказника их уже 105, это двое больше, чем планировали.Сергей Теплухов -директор национального парка "Мещера:- У нас очень профессиональный коллектив. Серьезная охрана, отсутсвие серьезных хищников на территории она позволяют популяции развиваться. Большую роль играет отсутсвие фактора беспокойства, это очень спокойная территория, практически отсутствует браконьерство.Национальный парк помогает и соседям развивать популяцию зубров. Часть животных переедет в Мордовию, тем более что на территории заказника зубрам уже не хватает места, они выходят за охраняемую зону. Отловить таких животных даже на подкормку непросто. Они очень осторожные, из всего стада выбирают разведчиков, которые сначала проверяют территорию.Алексей Теплухов - зооинженер, старший государственный инспектор национального парка "Мещера":- Они делают такие маневры они провоцируют. Подходят к зерну отбегают, подходят отбегают там 5-10. И когда только удостоверяться, что все спокойно они тогда уже подходят.Для транспортировки удалось отловить 10 зубров, но в Мордовию поедут только 4 самки. Остальные снесли стену загона и убежали. Для человека зубры не опасны, если их не трогать, пройдут мимо и не заметят. И все же с ними можно подружиться.- Раньше мы их кормили хлебом. Рогом в машину постучат, буханку пока не вытащишь.Съест одна, подходит вторая.Хотя зубры животные и стадные, переезд отдельных особей на них отрицательно не скажется, животные довольно быстро образуют новую семью. Но если через несколько лет теленок встретит мать, он обязательно ее узнает.Виктор Перерва- ведущий специалист по животному миру национального парка "Мещера", кандидат биологических наук:- Вот это помять у них существует. И очень хорошо различают допустим в крупном стаде материй узнают среди казалось бы там, для нас по одинаковых по виду зверей.Зубр - единственный в мире вид, который удалось вернуть в природу после полного истребления. История его восстановления ( в мире сейчас их около шести тысяч зубров ) вселяет надежду . Что человек может исправить свои ошибки.Екатерина Таманова Александр Голубев