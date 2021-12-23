По итогам конкурса 13 видам продукции присвоен золотой знак, 27 получили серебряный, а 18 удостоены статуса «Новинка».

В администрации Владимирской области состоялась церемония награждения представителей 12 предприятий региона − победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Всего в нём участвовали 22 организации 33-го региона.По итогам конкурса 13 видам продукции присвоен золотой знак, 27 получили серебряный, а 18 удостоены статуса «Новинка».За отдельные виды продукции почётных дипломов «Золотая сотня» удостоены «Владимирский хлебокомбинат», «Федеральный центр охраны здоровья животных» и «РМ Нанотех».За развитие инновационной деятельности «РМ Нанотех» вручён спецприз «Инновация-2021».Почётный знак «За достижения в области качества» по итогам 2021 года получили: директор АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Евгений Суходоев, директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» Пётр Косырев, гендиректор компании «Гусар» Дмитрий Берёзкин и управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин.