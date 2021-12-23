Сегодня в столичном Манеже состоится пресс-конференция Владимира Путина. Президент страны в очном...

Сегодня в столичном "Манеже" состоится пресс-конференция Владимира Путина. Президент страны в очном формате ответит на главные вопросы журналистов - участие примут 500 представителей российских и зарубежных СМИ.Большая пресс-конференция с Путиным станет 17-й по счету. Трансляцию можно посмотреть на нашем телеканале, начало в 12 часов. В прошлом году президент успел ответить на 60 вопросов, пресс-конференция продлилась четыре с половиной часа.