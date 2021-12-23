24 декабря определятся 30 победителей социальной лотереи в рамках областной акции «Иммунитет...

24 декабря определятся 30 победителей социальной лотереи в рамках областной акции «Иммунитет 60+»24 декабря генератор случайных чисел выберет 30 победителей акции «Иммунитет 60+», которую проводила администрация Владимирской области и Благотворительный фонд «Близкие люди» при активном содействии партии «Единая Россия». Среди почти 4000 зарегистрировавшихся на сайте «иммунитет33.рф» участников проекта будет разыграна качественная бытовая техника – телевизоры, пылесосы и микроволновые печи.Напомним, участниками акции могли стать граждане в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные во Владимирской области и сделавшие прививку первым или вторым компонентом вакцины против Covid-19 (в том числе прошедшие ревакцинацию) в период с 30 октября по 22 декабря 2021 года. Заполнять формы на сайте пожилым людям в случае необходимости помогали волонтёры в пунктах вакцинации и соцработники – в учреждениях социальной защиты населения, сообщает пресс-служба областной администрации.Призы победителям социальной лотереи доставят сотрудники фонда «Близкие люди» и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.