Среди журналистов, аккредитованных на мероприятие, корреспондент из Владимира Александр Сыпченко, который постарается поднять одну из проблем региона.
23 декабря в полдень начнется встреча Президента РФ Владимира Путина с журналистами. Итоговая пресс-конференция впервые с начала пандемии пройдет в очном формате. На неё приглашены 500 представителей СМИ и у каждого — свой вопрос.
Конкуренция ожидается высокой — все будут стараться привлечь внимание: кто яркой одеждой, кто-то самодельным плакатом. Кстати, в 2015 году журналист из 33-го региона Владимир Косыгин держал табличку «Владимир из Владимира», но, увы, пробиться было очень трудно.
Среди журналистов, аккредитованных на мероприятие, корреспондент из Владимира Александр Сыпченко, который постарается поднять одну из проблем региона.