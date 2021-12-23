Среди журналистов, аккредитованных на мероприятие, корреспондент из Владимира Александр Сыпченко, который постарается поднять одну из проблем региона.

23 декабря в полдень начнется встреча Президента РФ Владимира Путина с журналистами. Итоговая пресс-конференция впервые с начала пандемии пройдет в очном формате. На неё приглашены 500 представителей СМИ и у каждого — свой вопрос.Конкуренция ожидается высокой — все будут стараться привлечь внимание: кто яркой одеждой, кто-то самодельным плакатом. Кстати, в 2015 году журналист из 33-го региона Владимир Косыгин держал табличку «Владимир из Владимира», но, увы, пробиться было очень трудно.Среди журналистов, аккредитованных на мероприятие, корреспондент из Владимира Александр Сыпченко, который постарается поднять одну из проблем региона.