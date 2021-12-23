22 декабря директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области...

22 декабря директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области Мария Новосёлова в ходе онлайн-брифинга подвела предварительные итоги работы ведомства за 2021 год, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области. В течение всего года Департамент контролировал соблюдение установленных значений предельного роста коммунальных платежей граждан по 111 муниципальным образованиям области.«В первой половине текущего года рост коммунальных платежей отсутствовал, с 1 июля фактический рост сложился в среднем на 2,6 процента при установленном значении в 3,4 процента к уровню декабря 2020 года», − отметила Мария Новосёлова.Значения повышений коммунальных платежей жителей области в наступающем году останутся на том же уровне, что и в 2021 году. Первое полугодие традиционно − без роста, с 1 июля в среднем по субъекту подъём коммунального чека ожидается на 3,4 процента, предельное повышение по муниципальным образованиям − 5,4 процента от декабря 2021 года. При этом по 13 из 18 регионов ЦФО повышения сложатся в среднем от 5,9 до 8,4 процента.По муниципальным образованиям нашей области повышение стоимости коммунальных услуг будет складываться по-разному. По отдельным поставщикам коммунальных услуг тарифы повысятся сверх предела, но такое повышение будет компенсироваться выплатами из местных бюджетов. Органы местного самоуправления 24 муниципальных образований приняли решения об оказании мер дополнительной социальной поддержки гражданам, чтобы для них рост коммунальных платежей не превышал 5,4 процента. В местных бюджетах на эти цели запланировано 24,2 млн рублей.Предварительные итоги тарификации на 2022 год в среднем по видам коммунальных услуг следующие:тарифы на электроэнергию для населения увеличатся на 5 процентов;тарифы на тепловую энергию − на 2,6 процента;услуги холодного водоснабжения и водоотведения подорожают на 4,8 процента;услуги по обращению с ТКО − на 1,3 процента.Фото: https://avo.ru/