В Октябрьском районном суде началось судебное разбирательство по уголовному делу Рената Чагаева. 5 миллионов в качестве залога за изменение меры пресечения. С таким предложением к суду
<a href="https://33live.ru/novosti/23-12-2021-advokaty-byvshego-zam-gubernatora-renata-chagaeva-predlozhili-zalog-v-5-millionov-rublej-dlya-izmeneniya-mery-presecheniya.html" target="_blank">Адвокаты бывшего зам. губернатора Рената Чагаева предложили залог в 5 миллионов рублей для изменения меры пресечения</a> - В Октябрьском районном суде началось судебное разбирательство по уголовному делу Рената Чагаева. 5 миллионов в качестве залога за изменение меры пресечения. С таким предложением к суду
[url=https://33live.ru/novosti/23-12-2021-advokaty-byvshego-zam-gubernatora-renata-chagaeva-predlozhili-zalog-v-5-millionov-rublej-dlya-izmeneniya-mery-presecheniya.html]Адвокаты бывшего зам. губернатора Рената Чагаева предложили залог в 5 миллионов рублей для изменения меры пресечения[/url] - В Октябрьском районном суде началось судебное разбирательство по уголовному делу Рената Чагаева. 5 миллионов в качестве залога за изменение меры пресечения. С таким предложением к суду