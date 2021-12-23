В Октябрьском районном суде началось судебное разбирательство по уголовному делу Рената Чагаева. 5 миллионов в качестве залога за изменение меры пресечения. С таким предложением к суду

В Октябрьском районном суде началось судебное разбирательство по уголовному делу Рената Чагаева. 5 миллионов в качестве залога за изменение меры пресечения. С таким предложением к суду обратился адвокат бывшего зам. губернатора Владимирской области. Чагаева обвиняют во взяточничестве. Уголовное дело было заведено 7 апреля этого года. На следующий день обвиняемый был взят под стражу. И вот