Всероссийская благотворительная акция проводится с 2018 года. Желания присылают дети-сироты, ребята с ОВЗ и из малообеспеченных семей.

Врио губернатора Александр Авдеев в рамках акции «Ёлка желаний» исполнит мечту юного Тараса Шевченко, который мечтает полететь на самолёте.Александр Александрович пообещать, что просьба мальчика будет исполнена. Тараса Шевченко ждёт лайнер авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet 100. Напомним, что недавно судну с бортовым номером RA-89125 недавно присвоили имя «Суздаль».«Думаю, самолет, названный в честь одного из древнейших городов России, будет очень хорошим вариантом», – отметил глава региона.Напомним, Всероссийская благотворительная акция проводится с 2018 года. Желания присылают дети-сироты, ребята с ОВЗ и из малообеспеченных семей.