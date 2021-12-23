Во Владимире состоялось заседание совета по культуре. Департамент культуры Владимирской области и...

Во Владимире состоялось заседание совета по культуре. Департамент культуры Владимирской области и руководство Российской академии театрального искусства - ГИТИС - подписали соглашение о сотрудничестве на 2022 год. Это один из главных итогов заседания. Его работу возглавил глава региона Александр Авдеев. Впереди - совместные проекты со стажировками, мастер-классами, показами дипломных спектаклей студентов главной "кузницы театральных кадров".Итоги совета в интервью “Вестям” подвела директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова.