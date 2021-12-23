Президиум правления Тоннельной ассоциации России сформировал новую руководящую структуру организации. Генеральный директор группы компаний Моспроект-3 Анна Меркулова заняла пост заместителя председателя правления ТАР.

Президиум правления Тоннельной ассоциации России сформировал новую руководящую структуру организации. Генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова заняла пост заместителя председателя правления ТАР.Глава холдинга возглавила проектный блок ассоциации, где займется вопросами организации проектно-изыскательских работ и формирования нормативно-технической базы подземного строительства. Кроме того, Анна Меркулова будет курировать работу Научно-технического экспертного совета.Напомним, ранее членами правления ТАР также стали топ-менеджеры компании "Моспромпроект", входящей в группу компаний "Моспроект-3": советник генерального директора по проектированию объектов метрополитена Евгений Чумаков и технический директор Дмитрий Цюпа.ГК "Моспроект-3" – ключевой участник основных транспортных проектов страны. При реализации программы развития московского метрополитена специалистами холдинга предложены десятки технологических решений, направленных на оптимизацию освоения подземного пространства. Сегодня инженеры ГК "Моспроект-3" также задействованы в проекте создания челябинского метротрамвая и расширения сети нижегородского метрополитена.