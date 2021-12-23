23 декабря в 14:00 в Октябрьском районном суде города Владимира состоялось рассмотрение по существу...

23 декабря в 14:00 в Октябрьском районном суде города Владимира состоялось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Рената Чагаева. Его обвиняют в получении взяток. Вину в совершении преступления не признал.По информации, полученной из Октябрьского суда, арест Рената Чагаева продлили на 6 месяцев, до 14 июня 2022 года. На продление заключения под стражей настаивал прокурор, адвокат же предлагал отпустить подсудимого под залог в 5 миллионов рублей.Следующее заседание состоится 11 января в 14:00.Напомним, в апреле текущего года в Октябрьский районный суд города Владимира поступило постановление следователя о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чагаева, обвиняемого в получении взятки в размере 1 млн. рублей.В декабре заместителем прокурора области было утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении Чагаева.