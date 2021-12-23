В 2022 году запланировано строительство и модернизация 140 км коммуникаций.

В Белом доме в День энергетика поговорили о бесперебойном энергоснабжении Владимирской области в условиях обильных снегопадов и сильного ветра. Редакция «33Live.Ru» уже , что главная причина массовых отключений - короткая охранная зона линий электропередач.В результате под тяжестью налипшего снега ветки и целые деревья падают на ЛЭП. Энергетики не могут их вырубить без нарушения закона, так как они находятся за пределами санитарной зоны.Как уточнили в обладминистрации, в текущем году проведена расчистка и расширение просек на площади более 1400 гектаров.«Для того, чтобы решить вопрос с перебоями, ресурсоснабжающим компаниям поручено в срок до 13 января составить «дорожные карты» по улучшению качества предоставления услуги в Селивановском, Судогодском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах», - сообщают региональные власти.Департамент ЖКХ нацеливает сетевые организации увеличение объёма работ по замене оголённых проводов на самонесущие изолированные. Только за 2021 год построено и реконструировано свыше 70 километров сетей. В 2022 году запланировано строительство и модернизация ещё 140 км коммуникаций.