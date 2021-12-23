Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор бывшему главному врачу Областной...

Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор бывшему главному врачу Областной клинической больницы Любови Быковой. Ее признали виновной в получении взяток в крупном размере.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, с августа 2018 года по октябрь 2019 года Быкова, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, в нарушение антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров для государственных нужд, обеспечила победу конкретной коммерческой фирмы в электронном аукционе на поставку в названное лечебное учреждение в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» дорогостоящего компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей.За устранение потенциальных конкурентов и создание других благоприятных условий, позволивших недобросовестным предпринимателям завысить (по сравнению с реальной рыночной) стоимость медицинского оборудования, она в конце августа получила незаконное денежное вознаграждение в размере 950 тыс. рублей.Кроме того, в июле 2019 года подсудимая от тех же самых представителей юридических лиц получила взятку в сумме 500 тыс. рублей за обеспечение их победы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы. Вину в совершении инкриминируемых преступлений Быкова признала в полном объеме.Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей и с лишением права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, сроком на 3 года.Все деньги, полученные Быковой, были конфискованы.Дополним, что руководители коммерческих фирм уже были осуждены ранее по причинению имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Им назначены наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей каждому.Фото: https://pixabay.com/ru/