На последнем в этом году заседании Совета народных депутатов Владимира подняли туалетный вопрос. Речь о состоянии школьных санузлов. Не секрет, что во многих образовательных учреждениях

На последнем в этом году заседании Совета народных депутатов Владимира подняли туалетный вопрос. Речь о состоянии школьных санузлов. Не секрет, что во многих образовательных учреждениях состояние туалетов далеко от идеала. Андрей Степанов, депутат владимирского Горсовета Это и физически устаревшее сантехническое оборудование и отсутствие дверок в кабинках, а кое-где даже перегородок между унитазами. Предлагаю проверить, есть