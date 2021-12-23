Доводы болельщицы не убедили облсуд.

Во Владимире фанатку «Шинника» оштрафовали по статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка. Подробностями поделились в пресс-службе Владимирского областного суда.26 сентября она приняла участие в массовом передвижении колонны из 100 болельщиков футбольного клуба по дороге вдоль одной из центральных улиц Владимира. Гости из Ярославля создали помехи для движения автомобилей. За это судья Ленинского районного суда решил облегчить кошелёк ответчицы на 10 тысяч рублей.Оспаривая штраф, девушка указала, что не имела злого умысла на нарушение общественного порядка. Она настаивала, что вменяемые ей действия совершала по указанию полицейских, сопровождавших их группу. Однако коллеги оставили решение суда первой инстанции без изменений.«Жалоба том, что болельщица не планировала массовое мероприятие, речевки не скандировала, пиротехнику не поджигала, не создавала помех движению транспорта, не указывают на отсутствие в её действиях состава правонарушения. Доводы о том, что движение по проезжей части осуществлялось по указанию сотрудников МВД, не подтвердились», - пояснили в пресс-службе облсуда.Представители Фемиды добавили, что не важно воспрепятствовала ли граждана проезду автомобилей. Достаточно того, что она просто находилась рядом, если толпа создавала помехи. Иными словами, случайный пешеход, не имеющий отношения к «Шиннику», который в этот момент переходил дорогу, тоже мог бы теоретически получить 10 тысяч штрафа.