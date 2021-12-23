Люди хотят узнать, как врио губернатор представляет себе снос лишних этажей на проблемном доме

Участники долевого строительства «дома с лишними этажами» в микрорайоне Коммунар приглашены на рабочую встречу с врио губернатора Александром Авдеевым. Встреча назначена на 29 декабря. А сегодня, 23 декабря, начались слушания в суде по уголовному и административному делу в отношении застройщика.Из-за превышения разрешенной высотности дома десятки семей уже четвертый год въехать в свои квартиры. За это время устоялись три варианта решения проблемы: изменить высотное зонирование через референтные правительственные структуры и тем самым узаконить «лишние» этажи; выплатить гражданам стоимость квартир (с учетом реального изменения цен на жилье их это вряд ли устроит); снести 2 вне-проектных этажа.Глава региона склоняется именно к идее о сносе двух незаконных этажей. «Мы хотели бы без всяких посредников узнать у него, как это и на какие средства это будет проводиться. Сколько нам еще ждать?» - цитирует долевиков «».