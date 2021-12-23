22 декабря во Владимире, на XXII Бале прессы Союза журналистов Владимирской области были оглашены...

22 декабря во Владимире, на XXII Бале прессы Союза журналистов Владимирской области были оглашены итоги «Фестиваля МассМедиа - 2021».На Фестивале, учрежденном Союзом журналистов в 1997 году, назвали лучших журналистов, СМИ и союзников прессы владимирского региона. Победителей главного корпоративного журналистского конкурса определяют сами владимирские журналисты, информирует Союз журналистов Владимирской области.ГТРК «Владимир» признана лучшей телекомпанией 2021 года среди 10 номинантов, а «Радио России - Владимир» стало победителем в номинации «Радиостанция года».Победителей «Фестиваля МассМедиа» по итогам 2021 года выбирало жюри из 64 профессионалов, представляющих Владимир, Александров, Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Петушки, Покров, Кольчугино, Юрьев-Польский и Суздаль, в 10-ти номинациях.