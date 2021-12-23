За последние несколько лет произошло сильное падение цен на нефть. Глобальный переход на возобновляемые источники энергии может усилить этот тренд. В таких условиях России нужна новая нефть – ей могут стать инновационные технологии и беспилотный транспорт, считает предприниматель Дмитрий Давыдов. Соответствующие инициативы он изложил в 16-й главе своего проекта 20 идей по развитию России.

За последние несколько лет произошло сильное падение цен на нефть. Глобальный переход на возобновляемые источники энергии может усилить этот тренд. В таких условиях России нужна "новая нефть" – ей могут стать инновационные технологии и беспилотный транспорт, считает предприниматель Дмитрий Давыдов. Соответствующие инициативы он изложил в своего проекта .Инновации вместо углеводородовЭра углеводородов подходит подходит к концу, констатирует бизнесмен. Он напомнил, что у одного из крупнейших нефтедобытчиков мира – Саудовской Аравии – "черного золота" хватит до 2040 года. В королевстве задумалась: что будет главным источником доходов государства после исчерпания нефтяных запасов?Давыдов отметил, что 20 лет назад абсолютное большинство доходов аравийских монархий давала нефть, сегодня ее доля в ВВП Дубая составляет 6% и 29% в целом по Объединенным Арабским Эмиратам. Вместо "черного золота" сделана ставки на туризм."Россия, кроме туризма, может сделать акцент на современных технологиях, скорость внедрения которых, как правило, недооценивается", – считает бизнесмен.Он напомнил, что еще семь лет назад идея о беспилотных автомобилях на дорогах выглядела как авантюра и считалась неосуществимой в ближайшем будущем. Сегодня такой вид транспорта становится реальностью, причем все более дешевой.Вместо сотен тысяч долларов компании предлагают оборудование для беспилотников за 23 тысячи, а в ближайшие годы стоимость может снизиться еще в несколько раз – до семи тысяч долларов. Уже сегодня во всем мире тестируются автобусы, грузовики, комбайны и даже беспилотные такси. Совокупная выручка отрасли в США может достигнуть двух триллионов долларов, подчеркнул автор проекта "20 идей".Преимущества беспилотниковДавыдов пишет, что беспилотные технологии позволят сохранить жизни миллионов людей, снизят на 90% число ДТП, сэкономят 90% времени водителей и энергии, значительно разгрузят дорожно-транспортную сеть городов. Все это позволят сэкономить сотни миллиардов долларов.В пример предприниматель привел Сингапур. В августе 2016 года американская компания nuTonomu объявила о запуске в городе-государстве первого в мире беспилотного такси. Власти страны пошли на этот шаг ради уменьшения количества ДТП, рассказал бизнесмен.В ближайшие годы беспилотное такси полностью заменит таксопарк Сингапура – количество машин на дорогах сократится в три раза. Давыдов перечислил важные преимущества такого транспорта.Во-первых, беспилотник может находиться в дороге 24 часа в сутки, тогда как водители зачастую не меняют друг друга на одном автомобиле, а отрабатывают смену каждый на своем транспорте. Во-вторых, без человеческого фактора система распределения заказов сможет более четко выстраивать логистические цепочки, что уменьшит холостой пробег и улучшит обслуживание районов."В-третьих, все вышесказанное, а также дополнительное пассажирское место, приведет к снижению цены перевозки людей и грузов, что автоматически подстегнёт людей к выбору в пользу передвижения на такси и снизит количество владельцев личного автотранспорта", – считает Давыдов.Другой весомый плюс – безопасность. По статистике человеческий фактор является причиной 94% аварий. Беспилотники лишены водительской невнимательности, не испытывают трудностей при проезде перекрестков и поворотов, где чаще всего происходят ДТП.Отказ от личных автомобилей позволит экономить время и средства на хранении, ремонте, парковке транспорта, уверен Давыдов. Благодаря трехкратному уменьшению числа автомобилей на дорогах пробки уйдут в прошлое – передвижение станет более скоростным, экономичным и комфортным, улучшится экология, увеличится свободное пространство во дворах, снизится число аварий, психологическое состояние людей, переставших нервничать за рулем, станет более стабильным."Высвободившиеся людские ресурсы будут легко трудоустроены в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве", – уверен предприниматель.Конкретные предложенияНа основе изложенного Давыдов озвучил конкретные инициативы. Он предложил дать длительные налоговые льготы компаниям, которые готовы организовать беспилотное такси в России, прежде всего в Москве, свести к минимуму фискальную нагрузку для производителей оборудования для беспилотного транспорта (сенсоров, датчиков, систем коммуникации и прочего).Реализация проекта выгодна государству и гражданам, убежден предприниматель. "Государству не придется тратить средства на субсидии в данную отрасль – крупные компании и отдельные предприниматели сами возьмут на себя все бремя построения данного бизнеса и сопутствующих ему направлений", – полагает он.Важным фактором для инвесторов является транспортная составляющая, поэтому масштабное внедрение беспилотников повысит инвестиционную привлекательность страны. Кроме того, новая отрасль промышленности положительное повлияет на местные бюджеты и рынки труда, отметил бизнесмен."Жители городов получат свободное передвижение по дорогам без пробок, с максимальным уровнем безопасности без излишних временных и нервных затрат", – заключил он.***Каждый из шагов проекта "20 идей" направлен на достижение конкретных целей и задач. Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.