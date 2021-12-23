Не для кого ни секрет, что одна из главных проблем современных реалий, это проблема загрязнения окружающей среды. С каждым годом население планеты растет, а вместе с ним растет и количество ..

Не для кого ни секрет, что одна из главных проблем современных реалий, это проблема загрязнения окружающей среды. С каждым годом население планеты растет, а вместе с ним растет и количество потребляемых природных ресурсов и как следствие увеличение отходов. Как же снизить негативное влияния человеческого фактора на окружающую его среду? Конечно же на ум сразу приходит раздельный сбор отходов и вторичная переработка. Сортировка и переработка отходов способна значительно уменьшить наносимый вред природе, поможет в сокращении свалок и улучшение экологической и климатической ситуации.Как мы часто слышим, что, для того чтобы изменить мир, нужно в первую очередь начать с себя, но говорить об экологии надо не только со взрослыми, но и с детьми. Однако сразу появляется ряд вопросов, как рассказать подрастающему поколению о том, что такое раздельный сбор мусора, а что такое переработка отходов, в простой и не навязчивой форме? Как научить ребенка сортировать отходы просто и весело?На все эти вопросы предлагаем ответ, а скорее рекомендации к действию.ГБУ ВО «Экорегион» разработало и выпустило просветительскую брошюру в электронном виде под названием «Помоги животным очистить свой дом», а так же был выпущен ограниченный тираж 500 экземпляров, который будет направлен в различные образовательные учреждения на территории Владимирской области.Итак, для кого же эта брошюра? Для всех кто уже умеет читать или еще только приступает к освоению навыка чтения. На страничках брошюры располагаются герои, которых предлагается раскрасить юному читателю, а так же выполнить не сложные задания. Текст брошюры не перегружен и носит просветительский характер. Взрослым брошюра поможет в легкой и доступной форме ответить детям на вопросы Зачем сортировать мусор? Зачем сдавать макулатуру и использованные батарейки? Что такое система раздельного сбора?Прочитайте эту маленькую брошюру и совершенно точно, ваш юный исследователь и вы узнаете что-то новое!Все желающие могут ознакомится и скачать брошюру в электронном виде с на официального сайта ГБУ ВО «Экорегион» https://ecoreg33.ru/ в разделе Новости, а также на официальной страничке в социальной сети: «ВКонтакте» https://vk.com/public189200983.