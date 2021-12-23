До Нового года осталась всего неделя, и многие жители уже начали праздновать. Но везде ли дозволено запускать салюты?

До Нового года осталась всего неделя, и многие жители уже начали праздновать. Но везде ли дозволено запускать салюты?Ближе нельзяУходящий год внёс массу новшеств в празднование Нового года, прежде всего из-за пандемии. Изменилось и количество разрешённых площадок для салютов: в связи с работами в парке «Центральный» покуражиться там пока не получится.По информации ГУ МЧС России по Костромской области, отпраздновать в буквальном смысле с огоньком в этом году дозволено только в семи местах (см. справку).«При использовании пиротехники необходимо соблюдать требования безопасности. Запрещается применять пиротехнические изделия внутри зданий и помещений, на расстоянии ближе 20 метров от любых строений, а также разбирать и сжигать, хранить пиротехнику рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня, – уточнили в МЧС. – Нельзя использовать взрывоопасные изделия в состоянии опьянения или при курении».Также запрещается применять пиротехнику детям без участия взрослых. В регионе уже были печальные истории из-за ребячьей шалости. Так, несколько лет назад в Макарьеве хулиган бросил петарду в капюшон девочки. Результат: многочисленные ожоги лица и рук.Накладные прогулкиЗа запуск фейерверков на неутверждённых площадках грозит административная ответственность. Проще говоря, такие развлечения могут закончиться штрафом за нарушение пожарной безопасности.Сейчас в регионе проверяются торговые точки, реализующие пиротехнику. Внимание уделяется, в том числе, сроку годности салютов.По данным на конец прошлой недели, только в областном центре пиротехника реализуется в 17 торговых точках. Рейды пройдут и в муниципалитетах. Когда же начнутся новогодние и рождественские торжества, проверки участятся. Основной упор будет сделан на жилой сектор, а также на контроль за соблюдением правил пожарной безопасности там, где проходят праздники.Огонь не пощадитОпасность несут не только пиротехнические изделия, но и иллюминация. Перекрученные провода гирлянд, включённые в розетку без присмотра, могут стать причиной пожара, уверяют в МЧС. Не допускается использование электрических изделий, приборов и оборудования, не соответствующих требованиям инструкций изготовителей или имеющих неисправности.Зимой, когда особенно холодает, возрастает и риск бытовых пожаров. Так, по сведениям СУ СКР по Костромской области, ночью 16 декабря в деревне Могучево Антроповского района в огне погиб мужчина. В Вохомском районе в посёлке Малое Раменье 11 декабря тоже полыхал жилой дом. Семье удалось спастись. На помощь подоспели инспекторы ГИБДД, увидевшие столб дыма. Во избежание взрыва они вынесли из горящего дома три заправленных газовых баллона, вручную вытолкали из постройки автомобиль, который из-за мороза не смог завестись. До приезда пожарных сотрудники полиции помогали выносить вещи и закидывали снегом гараж и баню. Жильцы сгоревшего дома нашли приют у родственников в этом же населённом пункте.Спасатели предупреждают: будьте внимательны, чтобы в праздники не случилось беды в вашем доме.Места для фейерверков в Костроме:- набережная Волги в районе ул. 1 Мая;- площадка за скейт-парком в районе парка Победы на улице Профсоюзной;- на Рабочем проспекте в районе дома № 17;- стадион в Селище;- пустырь рядом с университетом на улице Суслова;- сквер на пересечении улиц Голубкова и Стопани;- напротив дома № 2 на площади Конституции.