Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление. Он сообщил, что в республике задержаны лица, участвовавшие в подготовке преступления.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление. Он сообщил, что в республике задержаны лица, участвовавшие в подготовке преступления.Белорусский лидер рассказал, что им получен доклад от министра внутренних дел страны. По словам Александра Лукашенко, правоохранители просто наблюдали и ждали, когда члены группировки совершат противозаконные действия под камерой видеонаблюдения."Все засняли", – цитирует политика Он объяснил, что преступники "покатили" уже против госслужащих, работников прокуратуры,и даже судей.Президент Белоруссии добавил, что всего задержаны семьчеловек. Восьмой же преступник считается сбежавшим. АлександрЛукашенко полагает, что он бежал в России, но скоро и этот фигурант преступления будет пойман.Александр Лукашенко также заявил, что властям известны действия "противников", которые пытаются влезть в государственный аппарат. Белорусский лидер призвалчиновников быть аккуратными при подборе кадров.Как писали "Дни.ру", ранее Александр Лукашенко союз Белоруссии и России с ЕС. Политик считает, что у наших стран большие перспективы.Президент республики не раз давал понять, что считает нашу страну своим ближайшим партнером и союзником. Он отметил, что у двух государств уже был важный совместный опыт – членство в СССР.