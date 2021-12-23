Мошенники начали активно внедрять новую практику обмана пенсионеров: они убеждают пожилых людей...

Мошенники начали активно внедрять новую практику обмана пенсионеров: они убеждают пожилых людей оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по заоблачным ценам, рассказывают "Известия". Раньше жертва рисковала оказаться обманутой один раз, теперь же мошенники наносят своим «подопечным» регулярные визиты — уже под видом «домашних мастеров» из фирм-однодневок, маскирующихся под известные компании. Стоимость их услуг может превышать сотни тысяч. Масштабы деятельности мошенников вынуждают реагировать даже банки.По словам замгендиректора ООО «Московский оконный сервис» Эдуарда Барышева, в компании знают о проблеме, сообщают Банки,ру. «Знаем, что маскируются в том числе под нас. Сегодня фирму в сфере услуг в основном выбирают по отзывам в Интернете. Поэтому любой негативный отзыв мы тут же обрабатываем. Если он не связан с конкретным номером заказа, который проходит у нас по базе, значит, эта претензия не к нам», — отметил он.Известна схема, по которой мошенники получают крупные суммы. По словам жителя из Омска, которому довелось недолго поработать в подобной «компании», сначала работники ломают оконные ручки, тяги поворотного механизма, а когда человек отвернулся — отгибают их отверткой. Говорят: «Смотрите, у вас же окно падает». «Показывают видео, как окно падает на ребенка», — сказал он, добавив, что людей также пугают возможностью выпадения створки на улицу, в результате чего может пострадать человек или дорогая машина.- Практически все, что они предлагают заменить, находится в рабочем исправном состоянии. Далее составляют три разных сметы: дорогой, дешевый вариант и средний. Как правило, жертва выбирает или дешевый, или средний, но в момент подписания договора подсовывают дорогой, так как подпись потерпевший ставит на задней стороне листа и не видит, что подписывает. Цены в смете завышены в три — восемь раз! Чтобы было понятно, смета на 412 тысяч рублей за техобслуживание и замену уплотнителей четырех окон! Учитывая то, что все эти окна можно заменить за 100—150 тысяч рублей!Будьте аккуратны! УМВД России по Владимирской области также напоминает, в случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких, незамедлительно обращайтесь в полицию, так как вовремя поступивший сигнал поможет полицейским быстрее раскрыть преступление и предотвратить новые.Фото: https://pixabay.com/ru/