Каким выдался конец этого года для владимирской епархии, расскажет Татьяна Данилова. Впереди...
Каким выдался конец этого года для владимирской епархии, расскажет Татьяна Данилова. Впереди "Епархиальный вестник".
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