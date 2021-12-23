Каким выдался конец этого года для владимирской епархии, расскажет Татьяна Данилова. Впереди...

Каким выдался конец этого года для владимирской епархии, расскажет Татьяна Данилова. Впереди "Епархиальный вестник".- В Свято-Феофановской духовной семинарии состоялся литературный вечер. Перед гостями выступили приглашённые коллективы и солисты города Владимира.– Секрет счастливой крепкой семьи. О христианской любви и браке со студентами техникума побеседовал иерей Владимир Торгов.- Фильм об Александре Невском владимирского режиссера завоевал гран-при международного конкурса. Как создавался масштабный проект.