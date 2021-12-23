На заседании городского совета депутатами было принято решение о переименовании нескольких...

На заседании городского совета депутатами было принято решение о переименовании нескольких остановок общественного транспорта во Владимире.В столице Владимирской области больше нет остановки «Руслан и Людмила» —она переименована в «Левитановский сквер». Решение касается обеих остановок с противоположных сторон проспекта Ленина. Обосновано решение тем, что магазина «Руслан и Людмила» больше не существует. Сейчас в одной части бывшего магазина «Людмила» работает супермаркет «Магнит», а другая часть выставлена на продажу, в бывшем магазине «Руслан» торгуют детскими игрушками и шторами.Также было принято решение переименовать дублирующие остановки общественного транспорта «Сады на Добросельской». Расположенную в районе дома № 176 по улице Добросельской теперь будут называть «Поворот на улицу Егорова».Напомним, что еще в октябре прошло заседание топонимической комиссии, на которой было одобрено переименование остановок.