Ситуацию усложняет эпидемия гриппа и ОРВИ. Заболеваемость в регионе растет несколько недель подряд....

Ситуацию усложняет эпидемия гриппа и ОРВИ. Заболеваемость в регионе растет несколько недель подряд. Эпидпорог превышен во всех возрастных группах. В особенности среди детей и подростков.До пятисот вызовов в сутки принимает детская поликлиника ОДКБ во Владимире. Она обслуживает восточный микрорайон областного центра. Недавно здание открылось после ремонта, но удобнее и кофмортнее пациентам не стало. Все подробности - в нашем материале.Пациенты детской поликлиники в Добром больше не сидят в очередях. Присесть тут, в общем-то, некуда. На всё отделение – три кресла, две качалки и игрушечный гарнитур. Под весом дошколят на днях треснул пеленальный столик, и сегодня вот в холл вынесли кушетку. Родители «на ногах» с восьми утра, в «беспорядке» живой очереди. Талоны разобрали еще на позапрошлой неделе.- А врачи не справляются. Потому что участки очень большие, детей очень много. Поэтому приходится стоять, особенно вот в такой период, когда вирусные заболевания.Сезон ОРВИ в детских амбулаториях всегда протекал «с осложнениями». Но жители Фрунзенского района от своей больницы этой зимой все-таки ждали чего-то большего. Еще до пандемии педиатров выписали из основного здания и забросили в глубокий тыл дворов на Добросельской. Через год здесь начался ремонт. Службу перевели на Погодина, а старенький корпус бывшего детского сада обещали превратить в современную бережливую поликлинику.Сергей Драницын, посетитель поликлиники:- Ремонт сделан, очень красиво, но смысл от этого ремонта. Что на Погодина мы сидели, что здесь...- Ну, на Погодина, говорят, можно было хотя бы присесть.- Ну, да. Ну здесь вообще всех в один коридор согнали. На самом деле очень жалко врачей.Замглавврача просит не нагнетать обстановку. На всё Доброе - десять участковых педиатров. Что ни сутки, около пятисот вызовов. В поликлинике даже отменили «дни здорового ребенка». Вместо планового осмотра младенцев врачи пять дней в неделю принимают больных детей. В общем, проблема нехватки посадочных мест сейчас не главная.Наталья Терёхина, заместитель главврача поликлиники:- Мы сняли докторов, четыре доктора на усиление педиатрической службы. Сняли специалистов. У нас красная зона. С мебелью, да, нас поставщики задержали. Но мы еще официально не открылись.Комплекты сидений обещают подвезти в течение недели. Как и где их расставить, еще предстоит поломать голову. Пропускная способность коридоров минимальная. Так уж строили детские сады в советские годы. Руководство поликлиники рассчитывали на перепланировку этажа, но рабочие проект завернули. К таким переменам здание точно не готово.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"