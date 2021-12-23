Проблему транспортной доступности между республикой и соседними регионами подняла журналистка, приехавшая из Марий Эл на встречу с лидером страны.

Владимир Путин поручит проработать вопрос запуска поезда «Йошкар-Ола - Владимир». Об этом Президент России сообщил во время ежегодной пресс-конференции.Проблему транспортной доступности между республикой и соседними регионами подняла журналистка, приехавшая из Марий Эл на встречу с лидером страны.«Поручу руководству РЖД проработать вопрос. Пусть попробуют. Посмотрим, что удастся сделать, Тема связанности территорий чрезвычайно важна для государства», - подчеркнул глава государства.