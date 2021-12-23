В преддверии переговоров российского лидера с журналистами жители страны поделились своими ожиданиями от мероприятия.

В преддверии переговоров российского лидера с журналистами жители страны поделились своими ожиданиями от мероприятия.В четверг состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент России начнет общение с журналистами в полдень. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в отличие от предыдущей конференции, в ходе которой Путин общался с репортерами по видеосвязи, на сей раз российский лидер принял решение встретиться с ними очно несмотря на пандемию. Представитель Кремля подчеркнул, что президент будет отвечать на вопросы "до последнего", при этом задавать их смогут даже СМИ-иноагенты, сообщает .На фоне мероприятия отечественные журналисты решили выяснить, какие вопросы к главе государства накопились за год у остальных граждан. Для этого они провели опрос среди 4,6 тысячи россиян в социальных сетях. На основе полученных результатов эксперты выделили пять наиболее волнующих жителей тем.Выяснилось, что более трети (38%) опрошенных обеспокоены вопросами здравоохранения и медицины. Большинство из них связали это с пандемией коронавируса COVID-19 и надеются, что пресс-конференция Путина-2021 прояснит ситуацию. На втором месте по популярности находится "традиционная" тема льгот и пособий: свыше четверти (27%) граждан волнуют вопросы повышения зарплат, индексация социальных выплат и пенсий.Еще 17% респондентов хотели бы поинтересоваться у Владимира Путина о ситуации в сфере образования и трудоустройства, а другие 13% подняли тему жилья. Наконец, 5% участников считают самыми острыми проблемы транспортной структуры и автотранспорта.