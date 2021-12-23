Во Владимире официально переименовали остановку общественного транспорта “Руслан и Людмила”. Такое решение приняли депутаты Горсовета. Теперь остановка, которую назвали в честь

Во Владимире официально переименовали остановку общественного транспорта “Руслан и Людмила”. Такое решение приняли депутаты Горсовета. Теперь остановка, которую назвали в честь магазина советской эпохи, будет называться “Левитановский сквер”. Предварительно этот вопрос рассматривали на заседании топонимической комиссии в конце октября. Тогда идею поддержали. Причина – ликвидация магазина, в честь которого и назвали остановочный пункт. Кроме того,