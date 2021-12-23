Департамент социальной защиты населения Владимирской области сообщает, что в связи с длительными...

Департамент социальной защиты населения Владимирской области сообщает, что в связи с длительными новогодними и рождественскими праздниками выплата пособий и компенсаций, предусмотренных областным законодательством семьям с детьми (детское пособие, компенсация на дополнительное питание детей до 3-х лет, меры поддержки многодетным семьям), за январь 2022 года будет произведена в декабре текущего года.Финансирование мер социальной поддержки, установленных федеральными нормативными правовыми актами (ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребёнка, денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, выплата на третьего (последующего) ребёнка до достижения им возраста 3-х лет, компенсация на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан и другие), будут осуществляться учреждениями социальной защиты населения в январе 2022 года не позднее 26 числа, информирует пресс-служба Администрации Владимирской области.Фото: https://pixabay.com/ru/