Злоумышленник разлил жидкость из принесенной им емкости перед входом в бар и на стоящих посетителей, после чего осуществил поджог...

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Медведково по горячим следам задержан мужчина, пытавшийся поджечь посетителей бара», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции в ночное время поступило сообщение о том, что в баре, расположенном в проезде Дежнева, неизвестный облил бензином посетителей и угрожает поджогом.Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали подозреваемого, пытавшегося скрыться с места происшествия. Им оказался 48-летний приезжий.Предварительно установлено, что среди посетителей бара возник конфликт. Один из участников ссоры вышел из заведения и через некоторое время вернулся с емкостью, наполненной жидкостью. Разлив ее перед входом в бар и на стоящих посетителей, он осуществил поджог.Прибывшими сотрудниками полиции злоумышленник был задержан, что позволило избежать тяжких последствий преступного умысла задержанного.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29