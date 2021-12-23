Злоумышленник разлил жидкость из принесенной им емкости перед входом в бар и на стоящих посетителей, после чего осуществил поджог...
«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Медведково по горячим следам задержан мужчина, пытавшийся поджечь посетителей бара», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В территориальный отдел полиции в ночное время поступило сообщение о том, что в баре, расположенном в проезде Дежнева, неизвестный облил бензином посетителей и угрожает поджогом.
Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали подозреваемого, пытавшегося скрыться с места происшествия. Им оказался 48-летний приезжий.
Предварительно установлено, что среди посетителей бара возник конфликт. Один из участников ссоры вышел из заведения и через некоторое время вернулся с емкостью, наполненной жидкостью. Разлив ее перед входом в бар и на стоящих посетителей, он осуществил поджог.
Прибывшими сотрудниками полиции злоумышленник был задержан, что позволило избежать тяжких последствий преступного умысла задержанного.
Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по СВАО
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