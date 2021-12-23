Старшая наследница спортсменки не пошла по стопам звездой матери, зато младшая уже вовсю выступает перед большой публикой

Старшая наследница спортсменки не пошла по стопам звездой матери, зато младшая уже вовсю выступает перед большой публикойВ свои 46 лет Татьяна Навка успела стать матерью двоих дочек. Олимпийская чемпионка родила девочек от разных мужчин и с разницей в 14 лет. 21-летняя Александра старается вести самостоятельный образ жизни и радует прославленную маму своими успехами, а семилетняя Надежда, несмотря на возраст, соблюдает не детский распорядок дня.Первую наследницу фигуристка родила в браке с Александром Жулиным – своим тренером и чемпионом мира в танцах на льду. После появления на свет маленькой Саши спортсменка и не подумала бросать карьеру. Более того, Навка вышла на лед уже через две недели после родов. Родители-фигуристы грезили о такой же карьере для дочки, однако девочка увлеклась теннисом. А в 2010 году, спустя два года после фактического разрыва, спортивные супруги объявили о разводе.Десятилетняя Саша осталась жить с мамой, но не переставала общаться с отцом. Со спортом наследнице фигуристов пришлось завязать из-за травмы, но сейчас ей, судя по всему, и не до него. В свои 21 год Александа успевает не только учиться в МГИМО, но и заниматься собственным делом. Не так давно молодая бизнесвумен открыла свое кафе – со стартовым капиталом щедро подсобила прославленная родительница.Успехи старшей дочери – не единственный повод для гордости у Татьяны. Помимо взрослой Александры, у олимпийской чемпионки подрастает семилетняя дочка от второго брака с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Надя пошла в первый класс всего несколько месяцев назад, а в ее внушительном расписании уже практически не осталась места детским шалостям.В свои семь лет девочка очень активно трудится. Помимо школы, Надежда занимается музыкой, тренируется шесть дней в неделю, изучает три языка и даже участвует в ледовых шоу вместе со знаменитой мамой. Судя по рассказам Татьяны Навки в интервью , ее маленькая дочка работает больше некоторых взрослых дяденек и тетенек. По словам звездной мамы, у Нади 12-часовой рабочий день, который начинается уже в семь утра.Олимпийская чемпионка рассказала, что ее наследница уже привыкла к такому расписанию. Больше всего девочка любит выступать вместе с мамой и выходить на сцену. По словам фигуристки, Надя растет настоящей актрисой, которая наполняется энергией от публики.