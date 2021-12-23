Новый год экс-чиновник встретит в СИЗО

В Октябрьском районном суде областного центра начался процесс по уголовному делу бывшего вице-губернатора Владимирской области Рената Чагаева. Экс-куратора строительной отрасли, как и его предшественника Дмитрия Хвостова, обвиняют в коррупционных деяниях.С весны 2021 года Ренат Чагаев находится в СИЗО. 23 декабря суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 6 месяцев - до 14 июня 2022 года.Свою вину Чагаев не признает. Его защищают четыре адвоката, которые считают, что в материалах следствия много сомнительных моментов. Защита просила отпустить Чагаева под залог в 5 млн рублей, однако судья решил, что Новый год экс-чиновник проведет под арестом.