Следком по Владимирской области и УФСБ собрали доказательства, признанные судом достаточными для...

Следком по Владимирской области и УФСБ собрали доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Александрова.Его признали виновным в нарушении тайны телефонных переговоров, совершенных лицом с использованием своего служебного положения. Также его обвинили в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.Пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области сообщает, что в мае 2021 года обвиняемый, по просьбе своей знакомой, используя штатное программное обеспечение для просмотра абонентской базы, получил детализированный отчет о входящих и исходящих соединениях абонента. В дальнейшем, без согласия владельца номера передал распечатанную версию соединений девушке.Вину в совершенном преступлении молодой человек признал полностью, в содеянном раскаялся.Учитывая все обстоятельства совершенного преступления, суд назначил молодому человеку штраф в размере 200 тысяч рублей и на 1 год запретил занимать определенные должности.Фото: https://pixabay.com/ru/