20-летний сотрудник компании сотовой связи из Александрова отделался штрафом за уголовные преступления. Молодой человек признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.

20-летний сотрудник компании сотовой связи из Александрова отделался штрафом за уголовные преступления. Молодой человек признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло