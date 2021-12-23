Его деятельность пресечена УФСБ России по Владимирской области.

В Александрове суд оштрафовал 20-летнего парня за нарушение тайны телефонных переговоров. Его деятельность пресечена УФСБ России по Владимирской области.По версии следствия, по просьбе своей знакомой он, используя программное обеспечение для просмотра клиентской базы, получил детализированный отчёт о входящих и исходящих звонках абонента. Получив распечатку, злоумышленник передал информацию девушке.Преступление вскрылось, сотрудника «Билайна» задержали. Фигурант признался в содеянном. Ему инкриминировали две статьи УК РФ – 138, часть вторая и 272, часть третья.В итоге Фемида на год запретила ему заниматься определённой деятельностью, а также выписала штраф - 200 тысяч рублей.