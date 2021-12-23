23 декабря в час ночи в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного...

23 декабря в час ночи в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного и дачного домов в деревне Кондраково Меленковского района.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение строений, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. В результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка и конструкции жилого дома, дачи и хозпостройки на площади 97 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/