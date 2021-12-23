Новая школа очень нужна деревне Вашутино Гусь-Хрустального района. В этом лиично убедился глава...

Новая школа очень нужна деревне Вашутино Гусь-Хрустального района. В этом лиично убедился глава региона Александр Авдеев. Гусь-Хрустальный он посетил с рабочим визитом. Каким будет решение проблемы? И на что стекольный край делает ставку? Расскажет Мария Платанюк.Самый острый для вашутинской школы - вопрос питания детей. 40 лет назад под учебное заведение приспособили здание бывшей библиотеки и колхозной конторы. Своего пищеблока нет. За горячими завтраками - в столовую Анопинской средней школы. Каждый день учеников начального звена возят туда на автобусе. Для тех, кто постарше - другой вынужденный вариант.Екатерина Алакина, директор Вашутинской средней школы:- Для ребят основной школы организована большая перемена после третьего урока. В течение часа они ходят у нас домой, кушают. И вторая проблема - это, конечно, нет спортивного зала. Хотя дети у нас спортивные. У нас замечательный учитель физкультуры.Нет и полноценных уроков физкультуры. Осенью и весной дети занимаются на улице, зимой - в школьном коридоре. Вашутино необходима новая школа. Её возведут на средства региональной казны. По словам Александра Авдеева, главная задача - обеспечить качество учебного процесса.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Сейчас с главой проговорили о завершении проектирования и экспертизы проекта, для того, чтобы уже в следующем году включить в плановый бюджет на 23-24-25-ый годы. И тогда приступить к строительству и сделать так, чтобы условия были комфортными для учителей, учеников.Гусь-Хрустальный - стекольный край. И одна из точек роста - завод "Красное эхо", основанный почти 150 лет назад.Рабочих - почти 800. Люди обеспечены работой. Помимо Красного Эха, производство размещается в Уршельском. Для муниципалитетов предприятие - градообразующее.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Порадовались, что у других предприятий есть перспективы развития, а значит, будут рабочие места, буде развитие посёлка, будет налоговая база для района.Ставку самый большой район области делает и на сельское хозяйство. Необходимы инвестиции аграрные, в освоение торфяников и газифицикацию.Алексей Кабёнкин, глава администрации Гусь-Хрустального района:- Три крестьянско-фермерских хозяйства получили грантовую поддержку в размере 15 миллионов рублей. Основное направление - это молочное животноводство.В районном центре глава региона посетил все знаковые объекты. И проинспектировал новостройки на улице Старых Большевиков. Гусь- Хрустальный лидирует по числу аварийных квадратных метров. В следующем году на ускоренную программу переселения направят почти 700 миллионов рублей. А это визит - дань глубокого уважения и благодарности. Глава региона поздравил Николая Фёдоровича Ушакова. Фронтовику- 95. Боевому танкисту Александр Авдеев вручил подарки от регионального отделения "Единой России".Ежегодная акция " С Новым годом, ветеран!" с участием активистов партии "Единая Россия", молодогвардейцев и волонтёров Победы проходит в эти дни по всей стране. Во Владимирской области подарки новогодние подарки получат 195 ветеранов Великой Отечественной войны.Мария Платанюк. "Вести-Владимир"