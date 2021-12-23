Решать вопрос необходимо быстрее - такую задачу поставил для властей Гусь-Хрустального врио...

Решать вопрос необходимо быстрее - такую задачу поставил для властей Гусь-Хрустального врио губернатора Александр Авдеев. Речь о расселении из аварийного жилья. Город - антирекордсмен области по количеству домов непригодных для проживания.На сегодня подготовлено 16 проектов планировки территорий, где будут построены индивидуальные и многоквартирные дома для переселенцев. И в целом, как минимум, на десять лет сверстан план по строительству нового жилья в Гусе, отчитался глава города Алексей Соколов. В рамках областной программы сокращения ветхого жилфонда расселяются 92 дома, на что с 2019 до 2023 года планируется выделить более миллиарда рублей.