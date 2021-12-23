В Гусь-Хрустальном районе 29-летней местной жительнице вынесли приговор. Ее признали виновной в...

В Гусь-Хрустальном районе 29-летней местной жительнице вынесли приговор. Ее признали виновной в заведомо ложном доносе, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, 28 августа 2021 года обвиняемая обратилась в следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный с заявлением о привлечении к уголовной ответственности знакомого, который совершил преступления против ее половой свободы.По данному факту следователем СК России проведена доследственная проверка, в ходе которой установлено, что преступлений в отношении заявительницы не совершалось.В ходе допроса женщина пояснила, что оговорила знакомого, поскольку испугалась негативной реакции жениха на свое аморальное поведение. Вину в совершенном преступлении признала, в содеянном раскаялась.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.Фото: https://pixabay.com/ru/